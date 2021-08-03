BIST 1.407
DOLAR 8,42
EURO 9,99
ALTIN 490,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden çıkanlar şok etti

Bursa'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden çıkanlar şok etti

BURSA Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Panayır Mahallesi’nde bulunan bir çöp evi temizledi. 2 katlı evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Abone ol

Panayır Mahallesi Selvili Sokak’ta bulunan 2 katlı evden çevreye yayılan kötü koku üzerine mahalle sâkinleri Osmangazi Belediyesi’ne şikâyette bulundu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirtilen adrese gitti. V.A’ya ait olan iki katlı eve giren ekipler, her iki katın da çöplerle dolu olduğunu gördü. Evin temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, uzun gayretler neticesinde evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mahalle sâkinleri, havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokuların daha da yayıldığını belirterek, “Ev sahibi, yıllardır her gün eve çöp topluyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Sıcak havalarda koku iyice artınca sokaktan geçemez olduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılar” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Orman arazileri Turizm Bakanlığı'na mı devredilecek? Kılıçdaroğlu iddiasına Bakan Mehmet Ersoy'dan yanıt
Orman arazileri Turizm Bakanlığı'na mı devredilecek? Kılıçdaroğlu iddiasına Bakan Mehmet Ersoy'dan yanıt
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı
İzmir Aliağa'da yangına karşı önlemler alınıyor
İzmir Aliağa'da yangına karşı önlemler alınıyor
Bartın’da sıcak hava asfalt eritti
Bartın’da sıcak hava asfalt eritti
Ali Babacan hükümeti orman yangınlardaki ihmal iddiasıyla eleştirdi
Ali Babacan hükümeti orman yangınlardaki ihmal iddiasıyla eleştirdi
Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho
Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho
Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye dönüş yapan ve geri çeviren ülkeleri açıkladı