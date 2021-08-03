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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına el-Mişri seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına el-Mişri seçildi

Halid el-Mişri, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına 4'üncü kez seçildi

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Devlet Yüksek Konseyi Sözcüsü Muhammed en-Nasır, Mişri'nin başkent Trablus'ta yapılan seçimin 2'nci turunda 128 üyeden 73'ünün oyunu alarak rakibi Salah Mitu'yu geride bıraktığını açıkladı.

Konsey başkanlığına seçildi 

Mişri, seçimin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, "Konseyin kurum olarak kardeşlik ruhuyla çalışması gerekiyor ve umarım bugün Konsey tarafından verilen dersi herkes anlayacaktır." dedi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da 2'nci, 2020'de 3'üncü defa bu göreve getirilmişti.

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