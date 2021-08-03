Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangında 33 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayıp kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının meydana geldiği Yüncüler köyü Dabget Mahallesi'ne giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk, soğutma çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup onların sıkıntılarını dinleyen Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangında 33 evin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade eden Doruk, "33 ev kullanılmaz hale gelse de geride de önemli miktarda ahır, samanlık ve evler var. Köyün yarısını da büyük bir gayretle arkadaşlarımız köylülerimizle iş birliği yaparak kurtardılar. Yangının daha da büyümesinin önüne geçildi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına Yusufeli Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personel ve yangın söndürme araçlarının katıldığını belirten Doruk, "Yangın söndürmede Yusufeli ilçesinde faaliyet gösteren şirketlerin iş makinelerinden de yaralandık. Hasarımız büyük ama daha büyük olmaması iş birliği içinde çalışmamızın sonucudur. Koordineli bir çalışmayla daha büyük bir zararın önüne geçmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.