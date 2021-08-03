BIST 1.409
DOLAR 8,41
EURO 9,98
ALTIN 489,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangında 33 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Abone ol

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayıp kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının meydana geldiği Yüncüler köyü Dabget Mahallesi'ne giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk, soğutma çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup onların sıkıntılarını dinleyen Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çıkan yangında 33 evin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade eden Doruk, "33 ev kullanılmaz hale gelse de geride de önemli miktarda ahır, samanlık ve evler var. Köyün yarısını da büyük bir gayretle arkadaşlarımız köylülerimizle iş birliği yaparak kurtardılar. Yangının daha da büyümesinin önüne geçildi" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına Yusufeli Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü personel ve yangın söndürme araçlarının katıldığını belirten Doruk, "Yangın söndürmede Yusufeli ilçesinde faaliyet gösteren şirketlerin iş makinelerinden de yaralandık. Hasarımız büyük ama daha büyük olmaması iş birliği içinde çalışmamızın sonucudur. Koordineli bir çalışmayla daha büyük bir zararın önüne geçmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Doruk, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yeni bir faciaya yol açmamak için tedbirleri almamız gerekiyor. Çünkü yer yer yanmalar devam ediyor. Tehlikeyi büyük ölçüde atlattık ama yangının yeniden alevlenmemesi için ciddi şekilde takip etmemiz gerekiyor. Etrafta samanlıklar, odunluklar, ahırlar, evler var. Bundan dolayı teyakkuz halindeyiz"

Vatandaşların barınma ihtiyacı için ilçedeki yurtları hazır ettiklerini belirten Doruk, "İlçedeki yurtlarımız hazır fakat yangının olduğu bölge köyün mezrası. Burada yaşayanların köy merkezinde ikinci bir evi olduğu için barınma için bize bir talep gelmedi. Gelirse de köylülerimizi misafir edecek yerlerimiz hazır durumda" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu
Pentagon yakınlarında silah sesleri! Giriş çıkışlar kapatıldı
Pentagon yakınlarında silah sesleri! Giriş çıkışlar kapatıldı
Dolar neden geriliyor? Kuru düşüren 8 etmen
Dolar neden geriliyor? Kuru düşüren 8 etmen
Akdeniz'deki sıcak hava dalgası Avrupa Birliğinin uydusuna yansıdı
Akdeniz'deki sıcak hava dalgası Avrupa Birliğinin uydusuna yansıdı
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından yangın bildirisi
CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından yangın bildirisi
Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için halk öfkesi lazım!
Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için halk öfkesi lazım!
Bursa'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden çıkanlar şok etti
Bursa'da kötü koku ekipleri harekete geçirdi! Evden çıkanlar şok etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Orman arazileri Turizm Bakanlığı'na mı devredilecek? Kılıçdaroğlu iddiasına Bakan Mehmet Ersoy'dan yanıt
Orman arazileri Turizm Bakanlığı'na mı devredilecek? Kılıçdaroğlu iddiasına Bakan Mehmet Ersoy'dan yanıt
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına el-Mişri seçildi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına el-Mişri seçildi