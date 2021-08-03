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Ankara Nallıhan'daki yangının sebebi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara Nallıhan'daki yangının sebebi belli oldu

ANKARA Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve yangına neden olduğunu belirterek, "Yangını kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük" dedi.

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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'nde önceki gün akşam saatlerinde trafodan kaynaklanan arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Yangının sazlık alana sıçramasının ardından çok sayıda söğüt ağacı da alevlere teslim oldu.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "7 buçuk sıralarında yangın haberini aldık. Yangının sebebi sulama kuyularındaki bir trafoya leyleğin çarpıp kontak yaptırması sonucu trafo alev aldı ve çevreye sıçradı. Kuş Cenneti'ne de yakın bir bölgeydi. Sazlık ve kuru bir arazi olması sebebiyle yangın büyüdü. İlk müdahaleyi Nallıhan Belediyesine ait loderler ile yaptık. Burası bir de maden bölgesi olduğu için iş makineleri de hemen gelerek yangının önünü kesti. Sonrasında vatandaşlarımızın yardımıyla Nallıhan Belediyesinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin arazöz ve tankerleriyle müdahale yapmış olduk" dedi.

45 hektarlık bir alanın etkilendiğini bildiren Başkan Öntaş, "Allah'a şükür asıl kuşlarımızın yaşadığı ve yuvalandığı bölgeye yangın sıçramadan önlemiş olduk" diye konuştu. Kuşların yangından etkilenip etkilenmediğine ilişkin ise Başkan Öntaş, tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

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