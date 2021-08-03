Akdeniz'deki sıcak hava dalgası Avrupa Birliğinin uydusuna yansıdı

Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı tarafından paylaşılan verilere göre Doğu Akdeniz'de yüzey sıcaklığı 53 santigrat derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı 46.6 santigrat derece şeklinde kayda geçti.

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken yüksek yaz sıcaklıkları ve kuru hava alevleri besleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Yangınlar sadece ülkemizi değil Yunanistan ve İtalya'yı da tehdit ediyor.

Yunanistan'da 58 nokta alevlere teslim olurken yangın bölgelerine yakın yerleşim yerleri tahliye edildi. İtalya genelinde de 299 yangının devam ettiği, söz konusu iki ülkede yangını durdurmak için havadan ve karadan müdahaleler başlatıldığı kaydedildi.

Sıcaklıklar korkutucu boyutlara ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Dünya Gözlem Programı tarafından kaydedilen veriler Doğu Akdeniz'de eşi benzeri görülmemiş durumu gözler önüne serdi. Uydudan elde edilen bilgiler Doğu Akdeniz'de yüzey sıcaklığının 53 santigrat dereceye, hava sıcaklığının ise 46.6 santigrat dereceye ulaştığını gösteriyor.

Yunanistan ve Türkiye'nin bir bölümünü gösteren haritanın neredeyse koyu kırmızıya büründüğü görülüyor.