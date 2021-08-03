BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,97
ALTIN 489,21
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 256 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Ağustos 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 243 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 44.67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere toplam 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Uşak yangınlarında son durum
Manavgat, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Uşak yangınlarında son durum
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangın açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yangın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı
Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerine yalanlama
Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerine yalanlama
IMF'den 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisine onay
IMF'den 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı tahsisine onay
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e "sansür" tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e "sansür" tepkisi
Manavgat'taki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Manavgat'taki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu
Pentagon yakınlarında silah sesleri! Giriş çıkışlar kapatıldı
Pentagon yakınlarında silah sesleri! Giriş çıkışlar kapatıldı