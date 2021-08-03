Manavgat, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Uşak yangınlarında son durum

Türkiye yurdun dört bir yanında ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manavgat, Marmaris, Akseki, Bodrum, Uşak ve Kavaklidere'de yangınlar henüz kontrol altına alınamazken söndürme çalışmaları karadan sürdürülüyor.

Abone ol

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi'ndeki yangın söndürülürken karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Marmaris'te ise orman yangını sürüyor. Yangının termik santrale doğru ilerlemesinden korkuluyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü açıkladı.

Termik santral tehdit altında

Milas'taki orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Tüm çabalara rağmen havanın kararmasıyla birlikte karadan süren söndürme çalışmaları yetersiz kalıyor.

Alevlerin santrale yaklaştığı belirtilirken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin santrale kadar geldiğini ve tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi.

7 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Muğla'da tedavisi devam eden 36 hasta olduğunu ve 1 kişinin vefat ettiğini, Antalya'da ise tedavisi devam eden 11 hasta olduğunu ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

18 hava aracı yangın alanında

Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), "152 yangını kontrol altına aldık, 6 ilde 11 orman yangını devam ediyor" açıklaması yaptı.

Savaştepe'deki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İşte dakika dakika gelişmeler

20.00 AYDIN'DA İKİ ORMAN YANGINI

Aydın'ın Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına da orman işletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Bakan Kurum'dan Manavgat'a ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle bölgede incelemelerde bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına ekipler, karadan ve havadan müdahale ediyor.

Bakan Kurum, Gebece Mahallesi'nde orman yangınlarını gezdi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri ve vatandaşları da ziyaret eden Kurum, yanan evlerin olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından Hocalı Mahallesi'ne geçen Kurum, camide vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Aksaz ve Karaöz mahallelerinde de incelemelerde bulundu. Karaöz Mahallesi'nde yangında evleri hasar gören İbrahim Deniz ve engelli eşi Ayşe Deniz'i ziyaret eden Kurum, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesi'ne geçerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların su sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, gün içerisinde mahalledeki su sorunun çözülmesi için talimat verdi.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük eşlik etti.