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Olay yeri Aksaray! Sevdiği kızın nişanlısının aracına zarar verdi

Olay yeri Aksaray! Sevdiği kızın nişanlısının aracına zarar verdi

AKSARAY’da sevdiği kızın nişanlandığını öğrenen genç, kızın nişanlısının aracını adeta hurdaya çevirdi.

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Olay, Fatih Mahallesi 4150 sokakta meydana geldi. Bir süredir takip ederek rahatsız ettiği Fatma C.'nin (23) defalarca şikayet etmesini aldırış etmeyen M.A. (24) isimli genç, kızın nişanlandığını öğrenince evinin önüne gitti.

Genç kızın nişanlısı Vehbi S.’ye (24) ait 68 BK 923 plakalı Volkswagen marka otomobilin park halinde olduğunu fark eden şahıs yanında getirdiği demir ile kamyonetin camlarını kırıp, kesici aletle lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Aracın zarar gördüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zarar gören kamyonet üzerinde ve çevrede inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından şikâyetçi olan araç sahibi Vehbi S. ve nişanlısı Fatma C. ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerinden kaçan M.A.’nın arama çalışmaları sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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