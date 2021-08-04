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Hüseyin Özay neden öldü hastalığı neydi? Hüseyin Özay kaç yaşında öldü?

Hüseyin Özay neden öldü hastalığı neydi? Hüseyin Özay kaç yaşında öldü?

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hüseyin Özay 62 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hayatı merak edilen Hüseyin Özay'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu söyleniyor. Peki Hüseyin Özay evli mi, eşi çocukları kimdir?

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Birçok dizide rol alan Hüseyin Özay ölümü ile başta ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun ölümünü duyuran ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Hafızalara kazınan pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi. Özay son olarak,, TRT 1'de yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey karakterini canlandırıyordu. Özay'ın vefat haberini dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurdu.

1 Ocak 1959'da Samsun Vezirköprü'de dünyaya gelen Özay, 1986 yılında girdiği seslendirme sınavını kazanarak TRT bünyesine katılmıştı.

Hüseyin Özay, çarşamba günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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