Deniz Kuvvetleri'nden Ören ve Milas'a çıkarma! Yangına desteğe gittiler

Askeriyenin yangına destek olmadığı eleştirilerine karşın TSK yangın söndürme çalışmalarına hem karadan hem denizden yardıma devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Ören ve Milas'a desteğe gitti.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Deniz Kuvvetleri'nin Ören ve Milas'a desteğe gittiğini duyurdu:

"Muğla’daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir."