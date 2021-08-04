BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,98
ALTIN 489,65
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Gözler YAŞ toplantısında! Gündem terfi ve atamalar

Gözler YAŞ toplantısında! Gündem terfi ve atamalar

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları olacak.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün gerçekleşecek. Şura üyeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Orgeneral Güler'in görevinin devam etmesi bekleniyor

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Kuvvet komutanlarının durumları değerlendirilecek

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

Gündem terfi ve atamalar

TRTHaber'de yer alan bilgiye göre YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı
Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu taktiği! Böyle cumhurbaşkanı adayı olacak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu taktiği! Böyle cumhurbaşkanı adayı olacak
Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti
Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Edirne'de kavga ölümle bitti: İlk defa bu şeklide bir olay yaşandı
Edirne'de kavga ölümle bitti: İlk defa bu şeklide bir olay yaşandı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
Evde bakım maaşı ağustos ayı ödemesi ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Koronavirüs aşısı diğer hastalık aşılarıyla birleştiriliyor! Evrensel aşı çalışması
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi
Suriyelileri göndermek için zam istemişti! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam önerisi kabul edildi