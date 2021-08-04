BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,98
ALTIN 489,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kahramanmaraş'ta 5 gün sonra acı haber geldi! Gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 5 gün sonra acı haber geldi! Gözyaşları sel oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 5 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ailesi tarafından 5 gün önce kayıp ilanı ile emniyete bildirilen Ahmet Turan Ejderha’nın (19) cansız bedeni Dulkadiroğlu Mahallesi İstasyon Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bulundu. Sağlık ekiplerince incelemesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ejderha'nın, cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aynı doktorların raporları kafa karıştırdı! Katil kocaya önce 'deli' sonra 'akıllı' dediler
Aynı doktorların raporları kafa karıştırdı! Katil kocaya önce 'deli' sonra 'akıllı' dediler
Deniz Kuvvetleri'nden Ören ve Milas'a çıkarma! Yangına desteğe gittiler
Deniz Kuvvetleri'nden Ören ve Milas'a çıkarma! Yangına desteğe gittiler
Gözler YAŞ toplantısında! Gündem terfi ve atamalar
Gözler YAŞ toplantısında! Gündem terfi ve atamalar
Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı
Kayseri'de feci kazada araç hurdaya döndü! Can pazarı yaşandı
İbrahim Çelikkol kimdir kaç yaşında aslen nereli? İbrahim Çelikkol kiminle evli?
İbrahim Çelikkol kimdir kaç yaşında aslen nereli? İbrahim Çelikkol kiminle evli?
Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti
Bursa'da dikkatsizliğin sonu kötü bitti! Yaşlı kadını hastanelik etti
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Buse Naz Çakıroğlu Tokyo 2020'de finale kaldı!
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
Bilim Kurulu toplanıyor! Rakamlar korkutuyor! Önlemler masada
Edirne'de kavga ölümle bitti: İlk defa bu şeklide bir olay yaşandı
Edirne'de kavga ölümle bitti: İlk defa bu şeklide bir olay yaşandı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı 1 polis şehit oldu 4 yaralı