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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Osman Göçen çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda serbest stilde güreşen 86 kg'da mücadele eden Osman Göçen çeyrek finale çıktı.

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi serbest stil 86 kg'da temsil eden Osman Göçen ilk turda evsahibi Japon Sohsuke Takatani'yi (2-2) 'den iki puanlık oyun yaptığı için yenerek çeyrek finale yükseldi.

Güreşçimiz çeyrek finalde Avrupa Şampiyonu Rus Artur Naifonov ile karşılaşacak.

Bir diğer güreşçimiz Süleyman Atlı ise ilk turda İranlı Reza Atrınagharchi'ye (3-2) yenildi.

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