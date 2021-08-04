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Afganistan savunma bakanının evine bomba yüklü araçla saldırı

Afganistan savunma bakanının evine bomba yüklü araçla saldırı

AFGANİSTAN Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan misafirhanesin önünde düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Kabil'de Savunma Bakanı'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişi yaralandı. Bir sağlık yetkilisi, bombalı saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların patlama anında mı ya da açılan ateş sonucu mu yaralandığı bilgisinin henüz bilinmediği aktarıldı.

Saldırganlar öldürüldü
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai, patlamanın son derece güvenli bir bölge olarak bilinen bölgenin Şir Pur semtinde meydana geldiğini aktardı. Saldırıda, Savunma Bakanı Muhammedi’nin misafirhanesinin hedef alındığını belirten Stanekzai, 4 silahlı saldırganın da güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve Bakan'ın evine giden tüm yolların trafiğe kapatıldığını söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda Bakanın korumalarının yaralandığı kaydedildi. Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı. Cemiyet-i İslami Partisi, Bakan'ın misafirhanede olmadığını ve ailesinin güvenli şekilde bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Kabil Polis Müdürü Sözcüsü Ferdaws Faramarz, bölgedeki yüzlerce sakinin güvenliğinin sağlandığını ve güvenlik görevlileri tarafından ev aramalarının yapılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bir parti lideri ve eski başbakan yardımcısı Younus Qanooni, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Muhammedi’nin ve ailesinin güvende olduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilileri, saldırganlardan birinin bomba yüklü aracı, akşam saatlerinde Muhammedi'nin misafirhanesinin önünde patlatmasının ardından diğer saldırganların başka bir eve girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken, bölgeye giden tüm cadde trafiğe kapatılmıştı. Birinci saldırının ardından peş peşe iki bomba sesinin duyulduğu belirtilmişti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da, birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.

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