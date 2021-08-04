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Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın cesedi taşırken görüntüsü

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın cesedi taşırken görüntüsü

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katlettikten sonra ormanlık alana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın, köşeye sıkışıp cinayeti itiraf etmesine neden olan görüntüler ortaya çıktı. Katil, Azra'nın ceset parçalarını böyle taşımış...

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Antalya'da, geçen Çarşamba günü kovid19 testi pozitif çıkınca, ablasıyla tartışıp, evden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan vahşetle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı.

Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına almış ancak Ayhan ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" dedikten sonra serbest bırakılmıştı.

İki üniversite mezunu olan, Antalya'nın bilinen emlak ofislerinin de birini sahibi olan lüks düşkünü Ayhan'ın ifadelerine inanmayan polis soruşturmayı derinleştirdi.

Bölgedeki MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı çantayla çıkıp döndüğünü belirleyen polis Ayhan'ı tekrar gözaltına aldı. Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Polisin cinayeti aydınlatmasında en büyük delil olan o görüntüler ortaya çıktı.

Soğukkanlılıkla Azra'nın parçalarını böyle taşımış
Ekonomik durumu iyi olan, marka giyinen ve gösterişi seven kravatlı caninin vahşetin ardından spor kıyafetle dışarı çıkıp, parçaladığı cesedi askılı çantaya koyduğu, karnının üstüne getirdiği çantayla cesedin parçalarını taşıdığı görüldü.

Maske takan caninin soğukkanlı bir şekilde evinden çantayla çıktığı ve boynuna astığı çantayla yolda ilerlediği görülüyor. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

Kaynak: Sabah

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