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Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

Bilim insanları, koronavirüs aşısının en çok etki ettiği kişileri belirledi. Pfizer ve Moderna aşıları olan kişilerden alınan örnekler incelendi, dikkat çeken bir sonuca ulaşıldı.

Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

Salgının başladığı günden beri koronavirüs yüzlerce bilimsel araştırmaya konu oldu. Bu sayede virüse karşı elimizi güçlendiren pek çok keşfe imza atıldı.

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Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi. Dünya küresel aşılama çalışmalarının hız kazanması ile pandemiye karşı ciddi bir avantaj yakalamış durumda.

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Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

Aşıdan sevindiren haber
ABD'den son haber ise kısa sürede ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Pfizer ve Moderna aşılarını mercek altına alan grup son derece ilginç sonuçlara ulaştı.

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Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Washington Üniversitesi araştırmacıları, mRNA aşılarının insanları yıllarca koruyabilecek bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini keşfetti.

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