Covid-19 aşısında en şanslı grup belli oldu! ABD'den ezber bozan aşı araştırması
Bilim insanları, koronavirüs aşısının en çok etki ettiği kişileri belirledi. Pfizer ve Moderna aşıları olan kişilerden alınan örnekler incelendi, dikkat çeken bir sonuca ulaşıldı.
Salgının başladığı günden beri koronavirüs yüzlerce bilimsel araştırmaya konu oldu. Bu sayede virüse karşı elimizi güçlendiren pek çok keşfe imza atıldı.
Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi. Dünya küresel aşılama çalışmalarının hız kazanması ile pandemiye karşı ciddi bir avantaj yakalamış durumda.
Aşıdan sevindiren haber
ABD'den son haber ise kısa sürede ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü. Pfizer ve Moderna aşılarını mercek altına alan grup son derece ilginç sonuçlara ulaştı.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Washington Üniversitesi araştırmacıları, mRNA aşılarının insanları yıllarca koruyabilecek bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceğini keşfetti.