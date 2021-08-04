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Polis müdahale etti! Zeytinburnu sahilinde asker kıyafetiyle görüntülenen Afganlar tepki çekmişti

Polis müdahale etti! Zeytinburnu sahilinde asker kıyafetiyle görüntülenen Afganlar tepki çekmişti

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı. Sahilde grup halinde gezip dolaştıkları görüntüler tepki çekmişti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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