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Türkiye geneli elektrik kesintileri hayatı etkiliyor

Türkiye geneli elektrik kesintileri hayatı etkiliyor

Türkiye’nin dört bir yanında dün Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren yaşanan elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkiledi.

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 İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehrin elektriksiz kalması tüketicileri sosyal medyada harekete geçirdi. Ülke çapında yaşanan elektrik kesintileri Şikayetvar verilerine de yansıdı. Türkiye’nin en çok merak edilen markalarının sıralandığı Trend 100’de, Alo 186 en çok aranan kurum olurken, listenin ilk sıralarında elektrik dağıtım şirketleri de yer aldı. Tüketicilerin bir türlü ulaşamadıklarını belirttiği Alo 186’nın son bir günde ziyaret artış oranı yüzde bin 169’a yükseldi. Öte yandan elektrik dağıtım firmalarının şikayetleri son bir gün yüzde 46 arttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada kesintilerin nedenini mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları yüzünden aşırı artan elektrik talebi olarak değerlendirirken son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca elektrik tedarikinde kısmi kesintilerin yaşandığını, kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahalelerin yapıldığı belirtildi.

Elektrik kesintileriyle ilgili gelen şikayetlerin bazıları şöyle sıralandı:

Online derslerinde aksaklıklar yaşadığını ifade eden bir tüketici, “Derslerimi yapamıyorum. İzmir Buca’da ikamet ediyorum. Sabah 10 civarı elektrikler kesildi. Sitede planlı kesinti gözükmüyor. Bilgi için 186’yı arıyorum ancak ulaşılamıyor. Numara çalmıyor bile. Canlı derslerim var, elektrik olmadan hiçbir şey yapamıyorum” dedi.

Şehrin merkezinde elektrik kesintisinden şikayet eden başka bir vatandaş da, “Bıktık artık elektrik kesintisinden. Sanki köydeyiz… Şehrin merkezinde elektrik yok. Planlı kesinti yok, bilgi verilmiyor. 186'ya ulaşamamak daha facia. En azından bilgi verilsin üç saatten fazla bir elektrik mi gider? Hafta sonları perişan oluyorduk şimdi hafta içine de denk geldi” ifadelerini kullandı.

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