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Aşure günü 2021 ne zamandır kaç gün sürüyor? Ne zaman aşure günü biter?

Aşure günü 2021 ne zamandır kaç gün sürüyor? Ne zaman aşure günü biter?

Hicri senenin birinci ayı olan muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek. Muharrem ayının ilk gecesinde akşam ile yatsı arasında kılınacak 2 rekatlık namazın kılışını nasıldı, muharrem ayı 2 rekatlık namazına nasıl niyet edilir?

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Muharrem ayı orucu 2021 yılında 9 Ağustos tarihinde başlıyor. Hicri ayların ilki olan Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de 'Haram Aylar' olarak ifade edilen mübarek bir aydır. Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Bu sene Muharremin başlangıcı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü oldu. Muharrem ayının 10. günü ihya edilen Aşura(Aşure) günü ise 18 Ağustos çarşamba tarihine denk geliyor.

MUHARREM AYI: Muharrem ayı, Hicrî senenin birinci ayıdır. Bu ayın ilk gecesi, akşam ile yatsı arasında Allâhü Teâlâ’nın rızâsı için iki rekât namaz kılınır. Namaza şöyle niyet edilir:

“Yâ Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi hakkımızda mübârek kılman, aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar kılman, dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için, Allâhü Ekber.” Her iki rekâtte 7 Fâtiha-i Şerîfe, 7 Âyetü’l-Kürsî, 7 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

11 defa: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît, ve hüve Hayyün lâ yemût, biyedihi’l-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

11 istiğfâr-ı şerîf, 11 salevât-ı şerîfe okunup duâ yapılır.

Duâda, geçmiş senenin günâhlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için ilticâ edilir.

Muharrem ayının birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbih namazı kılınır:

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhiyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

4. Rekâtte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir. (Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

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