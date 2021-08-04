BIST 1.421
DOLAR 8,45
EURO 10,03
ALTIN 492,61
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Murat Kurum tepki gösterdi: Selfie çekip gitmiyoruz!

Bakan Murat Kurum tepki gösterdi: Selfie çekip gitmiyoruz!

Orman yangınları hakkında yaptıkları basın açıklamasında konuşan Çevre Bakanı Murat Kurum "Biz burada selfie çekip gitmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ortak düzenlenen basın toplantısında yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında 'yangın devam ederken ev projeleri hazırlandığı' şeklinde bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialar hakkındaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Kurum, "Biz de maalesef sosyal medyada yapılan tezvziratlarla yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan odakları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz." yanıtını verdi.

"Bugün birlik, beraberlik günüdür. Su olup yangına akma günüdür." diyen Kurum, bu anlayışla, seferberlik ruhuyla, devlet-millet kaynaşmasıyla hareket ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Burada biz dışarıdan izlemiyoruz. Buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz. Bilfiil uykusuz kalarak, tüm ekibimizle birlikte sahada vatandaşımızla beraberiz. Yeri geliyor onlarla yangın söndürüyoruz, yeri geliyor onların zararlarını giderebilmek adına çalışma yapıyoruz. Ancak maalesef belli odaklar, 'Buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, buradaki uyumu, ahengi, kaynaşmayı nasıl bozarım, milletin moralini nasıl bozarım, çalışan kahramanlarımızın moralini nasıl bozarım' anlayışıyla bir tezvirat yürütmekte, bir algı peşinde. Ama biz, milletimizle beraber yeni konutlarımızı, yeni yerleşim alanlarını mevcut yerlerine nasıl yapabiliriz, onların mağduriyetini bir gün, bir saat önce nasıl ortadan kaldırabiliriz anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayışımızdan rahatsız olan odaklar var. Onlar olmaya devam etsinler. Biz, burada Alanya'mızla, Manavgat'ımızla, Akseki'mizle, Antalya'mızla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisindeyiz. Gidiyoruz, orada devletine milletimizin duyduğu güveni gözlerimizle görüyoruz. Biz, her afet bölgesine gidiyoruz ve görüyoruz ki milletin devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler. Biz, vatandaşımızın evini bir gün, bir saat önce nasıl teslim ederiz, zararını ziyanını nasıl ortadan kaldırabiliriz bunun derdi, tasası içindeyiz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz."

Tüm Türkiye'den her selde, yanında olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeyi beklediklerini dile getiren Kurum, "Burada gerçekten arkadaşlarımız canlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı
Bülent Arınç orman yangınları için bombaladı! O yasayı hatırlattı! Erdoğan'ı hedef aldı Gökçek'i de unutmadı
Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği
Hilal Kaplan kimdir aslen nereli kiminle evli eşi Süheyb Öğüt mesleği
Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!
Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!
ALES başvuru ücreti 2021 ne kadar hangi bankaya ödenecek?
ALES başvuru ücreti 2021 ne kadar hangi bankaya ödenecek?
Buse Naz Çakıroğlu kimdir nereli boyu ve kilosu kaç? Buse Naz Çakıroğlu sevgilisi var mı?
Buse Naz Çakıroğlu kimdir nereli boyu ve kilosu kaç? Buse Naz Çakıroğlu sevgilisi var mı?
Ankara'da YHT Gar binasının yanında yangın paniği! Vali Vasip Şahin'den açıklama
Ankara'da YHT Gar binasının yanında yangın paniği! Vali Vasip Şahin'den açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan zammı geçirdi itiraz edenlere çay fırlattı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan zammı geçirdi itiraz edenlere çay fırlattı
YAŞ toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
YAŞ toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı
Azra Gülendam Haytaoğlu için cenaze töreni! Acılı annesi ilk kez konuştu
Azra Gülendam Haytaoğlu için cenaze töreni! Acılı annesi ilk kez konuştu
Aşure günü 2021 ne zamandır kaç gün sürüyor? Ne zaman aşure günü biter?
Aşure günü 2021 ne zamandır kaç gün sürüyor? Ne zaman aşure günü biter?