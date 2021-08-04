Bakan Murat Kurum tepki gösterdi: Selfie çekip gitmiyoruz!

Orman yangınları hakkında yaptıkları basın açıklamasında konuşan Çevre Bakanı Murat Kurum "Biz burada selfie çekip gitmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ortak düzenlenen basın toplantısında yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında 'yangın devam ederken ev projeleri hazırlandığı' şeklinde bazı iddialar gündeme geldi. Bu iddialar hakkındaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Kurum, "Biz de maalesef sosyal medyada yapılan tezvziratlarla yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan odakları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz." yanıtını verdi.

"Bugün birlik, beraberlik günüdür. Su olup yangına akma günüdür." diyen Kurum, bu anlayışla, seferberlik ruhuyla, devlet-millet kaynaşmasıyla hareket ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Burada biz dışarıdan izlemiyoruz. Buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz. Bilfiil uykusuz kalarak, tüm ekibimizle birlikte sahada vatandaşımızla beraberiz. Yeri geliyor onlarla yangın söndürüyoruz, yeri geliyor onların zararlarını giderebilmek adına çalışma yapıyoruz. Ancak maalesef belli odaklar, 'Buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, buradaki uyumu, ahengi, kaynaşmayı nasıl bozarım, milletin moralini nasıl bozarım, çalışan kahramanlarımızın moralini nasıl bozarım' anlayışıyla bir tezvirat yürütmekte, bir algı peşinde. Ama biz, milletimizle beraber yeni konutlarımızı, yeni yerleşim alanlarını mevcut yerlerine nasıl yapabiliriz, onların mağduriyetini bir gün, bir saat önce nasıl ortadan kaldırabiliriz anlayışıyla çalışıyoruz. Bu anlayışımızdan rahatsız olan odaklar var. Onlar olmaya devam etsinler. Biz, burada Alanya'mızla, Manavgat'ımızla, Akseki'mizle, Antalya'mızla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisindeyiz. Gidiyoruz, orada devletine milletimizin duyduğu güveni gözlerimizle görüyoruz. Biz, her afet bölgesine gidiyoruz ve görüyoruz ki milletin devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler. Biz, vatandaşımızın evini bir gün, bir saat önce nasıl teslim ederiz, zararını ziyanını nasıl ortadan kaldırabiliriz bunun derdi, tasası içindeyiz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz."

Tüm Türkiye'den her selde, yanında olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeyi beklediklerini dile getiren Kurum, "Burada gerçekten arkadaşlarımız canlarını tehlikeye atarak çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler." dedi.