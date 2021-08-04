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Ankara'da YHT Gar binasının yanında yangın paniği! Vali Vasip Şahin'den açıklama

Ankara'da YHT Gar binasının yanında yangın paniği! Vali Vasip Şahin'den açıklama

ANKARA'da YHT Gar binasının hemen yanında yangın meydana geldi. Vali Vasip Şahin, yaptığı açıklamada alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

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Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta yangın çıktı. Yangının izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kamuoyuna yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altığını paylaşırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Vali Şahin, o açıklamasında, ''Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur'' ifadelerini kullandı.

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