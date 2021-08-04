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YAŞ toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı

YAŞ toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı

 Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetle beraber Anıtkabir'e çıktı Anıtkabir özel defterini imzaladı. Komuta kademesindeki değişimlerin ele alınacağı toplantıda tartışma yaratan sarıklı amiralin durumu da görüşülecek.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşiyor.

Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı başladı.

YAŞ öncesi Atatürk'ün huzuruna çıkan heyette tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra okudu:

YAŞ üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya önemli başarılara imza atmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılamaktadır. Ruhun şad olsun.

Kim gidecek kim kalacak?

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek.

Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Kuvvet komutanlarının durumları değerlendirilecek Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek. 

Sarıklı amiral de gündemde

Şura’da disiplin dosyaları da ele alınacak. O dosyalar arasında bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle tartışılan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın dosyası da yer alıyor. Rütbesinde bekleme süresini dolduran ve terfi listesinde yer alan Mehmet Sarı hakkında idari soruşturma açılmıştı.

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