Kızı tesadüfen göktaşı düşerken resmini çekti! Iğdır'da arayıp buldu soluğu noterde aldı
IĞDIR'da yaşayan bir vatandaş, Ağrı Dağı eteklerinde bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti.
Iğdır’da ikamet eden 44 yaşındaki Turgut Oğuz, 2018 yılında eşinin ve kızının Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalara gittiğini ve orada fotoğraf çekerken ilginç bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
Resimlere bakarken gördü: Oğuz, "2018 yılında benim çocuklar Diyadin’de bulunan kaplıcalara gitmişlerdi. Dönüş yolunda hatıra fotoğrafları çekiyorlar. O hatıra fotoğraflarında taşın düştüğü anı fark etmiyorlar. Eve geldiklerinde çektikleri fotoğrafları bana gösterdiler. Resimlere bakarken gördüm ki bir taş düşüyor." diye konuştu.
Oğuz, anlatmaya şöyle devam etti: Hemen ertesi gün taşın düştüğü bölgeye gittim. Taşın düştüğü yer belli. Kurtköy diye bir yol var. O yol ayrımında durdum. Sonra 100 metre ilerde simsiyah renkte uzaktan poşete benzeyen bu taşı gördüm."
"Düştüğü yer belli. Yoldan yaklaşık 150 metre uzağa düşmüştü. Yolun kenarında kanal açarken düşmenin şiddetiyle yol paralel şekilde düşmüştü."