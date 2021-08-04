Kızı tesadüfen göktaşı düşerken resmini çekti! Iğdır'da arayıp buldu soluğu noterde aldı

Oğuz, anlatmaya şöyle devam etti: Hemen ertesi gün taşın düştüğü bölgeye gittim. Taşın düştüğü yer belli. Kurtköy diye bir yol var. O yol ayrımında durdum. Sonra 100 metre ilerde simsiyah renkte uzaktan poşete benzeyen bu taşı gördüm."