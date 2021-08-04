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Bülent Arınç yasayı hatırlattı! Keşke evimiz yansaydı diyen başkanı eleştirdi

Bülent Arınç yasayı hatırlattı! Keşke evimiz yansaydı diyen başkanı eleştirdi

Bülent Arınç basın açıklaması yaparak orman yangınları için görüşlerini paylaştı. Erdoğan'ın hedef alındığına dikkat çeken Arınç, 'keşke evimiz yansaydı' sözleriyle olan AK Partili başkanı da eleştirdi.

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Eski TBMM Başkanı ve AK Partili Bülent Arınç yaptığı basın açıklamasında orman yangınlarını değerlendirdi. Arınç, 14.04.1998 tarihinde Refah Partisi milletvekili olarak imzaladığı RP ve ANAP önergesi ile hazırlanan orman yangınlarını önlenmesi komisyonunun raporunu hatırlattı.  Arınç şunları söyledi:

"Üzülerek söylemeliyim ki yetkililerin birbiri ile çelişen beyanları yangınların söndürülmesinde kullanılacak uçak ve benzeri envanter üzerine yapılan tartışmalar sorumsuz bir belediye başkanının şuursuz ifadeleri ve halkın endişesinin giderilmemesi afet ile mücadele boyutunda zayıf kalındığını göstermektedir."

-"DDK görevlendirilmediği takdirde tüm kusur kabahat ihmal ve hatalar doğrudan Cumhurbaşkanına yöneltilir ve bu durumdan Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür."

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