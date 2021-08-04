Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüsü! Öncesi ve sonrasına bakın

TÜRKİYE'nin tatil cennetleri günlerdir yanıyor. Uydudan çekilen görüntüler yangının yok ettiği alanları net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte önce ve sonrasıyla o görüntüler:

MARMARİS - ÖNCESİ : Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde yukarıdaki gibiydi.