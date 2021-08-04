Türkiye'deki orman yangınlarının uydu görüntüsü! Öncesi ve sonrasına bakın
Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan orman yangınları günlerdir devam ediyor. Son 6 günde 152 yangın kontrol altına alındı. 6 ilde ise 11 yangın devam ediyor. Yangınlar sonrası doğadaki tahribat uyduya böyle yansıdı.
TÜRKİYE'nin tatil cennetleri günlerdir yanıyor. Uydudan çekilen görüntüler yangının yok ettiği alanları net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte önce ve sonrasıyla o görüntüler:
MARMARİS - ÖNCESİ : Yangında en çok etkilenen yerlerin başında Marmaris geliyor. Popüler tatil bölgesinin uydu görüntüsü 31 Temmuz tarihinde yukarıdaki gibiydi.
MARMARİS - SONRASI : Tarihler 2 Ağustos'a ait bu uydu görüntüsünde bölgedeki yangının ormanlara verdiği zarar gözler önüne serildi.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - ÖNCESİ : Mazıköy - Çökertme bölgesi de yangından büyük çaplı etkilendi. 31 Temmuz'da bölgenin ormanları yeşil görünüyordu.
MAZIKÖY - ÇÖKERTME - SONRASI
Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde iki bölgeyi kaplayan ormanlar yerini büyük ölçüde kahverengi alana bıraktı. Uydu görüntüsünün alındığı tarihte devam eden yangınları da görmek mümkün.