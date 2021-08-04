Bakan Mehmet Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." dedi.Abone ol
Eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada yüzde 630’lara varan oranlarda zam yapıldığı iddia edilmişti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." dedi.
Ayrıntılar gelecek...