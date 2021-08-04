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Bakan Mehmet Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı

Bakan Mehmet Muş: Fahiş fiyat artışları incelemeye alındı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." dedi.

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 Eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada yüzde 630’lara varan oranlarda zam yapıldığı iddia edilmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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