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Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!

Ukrayna'da Başbakanlık binasına bombalı saldırı paniği!

Ukrayna'da bombalı saldırı paniği! El bombalı bir kişi Başbakanlık binasına girerek saldırı girişiminde bulundu.

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Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 10.00 sularında bir kişinin cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi. 

Açıklamada, polisin özel operasyon başlattığı ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırganla görüşmeler yaptığı ifade edildi. 

Milletvekili Aleksey Gonçerenko da Telegram hesabından, hükümet binasına el bombasıyla bir kişinin girdiğini, bölgeye özel ekiplerin ulaştığını aktardı.

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