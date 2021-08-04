AÖL kayıt yenileme 2021 ve açık lise ek sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavları 12 Temmuz'da açıklanmasın ardından Açık Lise ek sınav tarihleri de açıklandı. Öğrenciler 'AÖL ek sınav ne zaman, sınava kimler girebilir?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise ek sınav tarihleri

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Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lise takvimine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. Ek sınav için gün sayan öğrenciler kayıt yenileme tarihini merak ediyordu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman, AÖL ek sınava kimler girebilir?

Açık lise ek sınavlar için kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından açıklandı. Online olarak gerçekleştirilecek AÖL ek sınavlar öncesi kayıt yenileme işlemleri ise 9 Ağustos'ta başlıyor. İşte, AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihi...

AÖL kayıt yenileme ve ek sınav tarihleri ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemlerinin 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

Açık lise sınavına kimler girebilir:

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir