Böyle kurtarma operasyonu görülmedi! Hakkari'de yavru ayı neye uğradığını şaşırdı

HAKKARİ'de çekilen ilginç yavru ayı kurtarma görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde kafasını tenekeye sokan yavru ayıyı kurtarmak için köylüler seferber oldu. Yavru ayıyı kurtarmak için uzun uğraşlar veren köylülerin, yavru ayıyı kurtardıktan sonra yamaçtan aşağıya fırlatması sosyal medyada olay oldu.



İlginç kurtarma operasyonuyla ilgili sosyal medyada ""Kendilerine zarar vermesin diye yapmışlardır", "Ayı onlardan korkuyor onlar ayıdan", "Tam anlamı ile kaş yaparken göz çıkarmak olmuş", "Korku ile yaptığı bir kurtarma operasyonu…", "Normaldir ayı zarar verebilir başka seçenek" yorumları yapıldı.