Antalya'da yangın söndürme uçağından tepki çeken hareket: Ulan bıraktı ya bu suyu

ANTALYA'da günlerdir devam eden orman yangınına müdahalede bulunan yangın söndürme uçağının çok yüksekten su bırakması tepki çekti.

Günlerdir yangın felaketiyle boğuşan Antalya'dan gelen yangın söndürme görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Alanya'nın Güzelbağ mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde yangın söndürme uçağının çok yüksekten su bırakması tepki çekti.



Yaşamı boyunca 600 orman yangınına müdahale eden pilot Suat Al, "Kiralık uçaklarla, Rus pilotlarla bu iş olmaz. Risk almamak için 100 metreden su atıyorlar. Helikopter de yangın söndüremez, boşuna kira ödeniyor. 1.5-2 ton su alır, yangın yerine gidene kadar da sızdırdığı için suyu azalır. Orman yangınında en önemli konu erken müdahaledir. Yangın büyük mü küçük mü, duman arttı mı diye beklersen alevler her yeri kaplar söndürme şansı azalır." ifadelerini kullandı.



"En az 15 uçak lazım"

Türkiye'ye gerekli uçak sayısıyla ilgili konuşan pilot Al "Yıllarca telsiz başında ‘Duman var’ anonsu bekledim. Türkiye’ye en az 15 uçak lazım. Kiralık değil satın alacaksın. Çanakkale, İzmir, Antalya, Muğla ve Gaziantep’te konuşlandırıp hazır bekleteceksin. Bugüne kadar kiralık yangın uçaklarına verdiğimiz para ile uçak fabrikası kurardık. dedi.



"Benim bu işe aklım ermedi"

Güzelbağ’daki görüntüleri paylaşan Konaklı Esnafı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Uyar, “Yahu arkadaşlar, benim gözlerim mi bozuk, bir şeyler mi dönüyor. Benim bu işe aklım ermedi” diye konuştu.