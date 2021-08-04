Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat yangınında görevlilere kızdı
MANAVGAT yangınında söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartıştığı ve ardından da kendi silahıyla ateş açtığı iddia edilerek gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney serbest bırakıldı. Güney konuya ilişkin açıklamasında silahıyla ateş açtığını kabul etti.
ANTALYA MANAVGAT yangınından paylaşım yapan ve yarngın söndürme çalışmalarına katıldığı görülen şarkıcı Yusuf Güney hakkında olay yaratacak iddia! Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney'in, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadığı öne sürüldü.