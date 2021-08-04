Antalya'da 'utansınlar' deyip isyan etti! Sakaryalı itfaiyeci büyük beğeni topladı

ANTALYA'daki orman yangınları için Sakarya’dan göreve giden itfaiyeci Murat Akbaş’ın bölgede çekilen videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Ülke genelinde süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangın bölgelerine 3 itfaiye aracı ve 6 personelini gönderdi. Sakarya’dan, Antalya’ya göreve giden itfaiyeci Murat Akbaş’ın bölgede çekilerek sosyal medyaya yüklenen videosu defalarca paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik konuşan itfaiye eri Murat Akbaş, “Bizim ikinci gün ama bizden önce gelen birinci ekip var onların bugün beşinci günleri. Bu işin yorgunluğu olmaz, hissetmezsiniz. Sadece gece istirahata çekilirseniz o zaman yorgunluğu hissedebiliyorsunuz." dedi.



Akbaş "Bitecek bu iş; her şeyi ile devlet burada, helikopteri uçağı. Neredeyse helikopterler birbirlerine vuracak diye korkuyor, endişeleniyoruz. Ama sosyal medyada bakıyoruz ki sanki hiçbir şey yok. Ne helikopter, ne uçak varmış gibi insaf ya. Olay yerini gören, yaşayan biziz gelsinler de görsünler devlet yok diyenlere ders olsun bu, biraz utansınlar” ifadelerine yer verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, büyük beğeni topladı.