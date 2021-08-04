BIST 1.421
DOLAR 8,45
EURO 10,02
ALTIN 491,94
YEREL

Adıyaman'da sokak ortasında kadının boğazını sıktı! Vatandaş linç etmek istedi

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da sokak ortasında bir kadının boğazına sarılarak şiddet uygulayan şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde yakını olduğu öğrenilen bir kadının kolunu tutarak kaldırımda ilerleyen M.A. isimli şahıs, sokak arasında elinden aniden kaçan kadını yakalayarak boğazına yapıştı. Her iki eliyle ismi öğrenilemeyen kadının boğazını sıkan şahsı fark eden vatandaşlar ile esnaflar duruma tepki göstererek kadını şahsın elinden aldı.

Bu esnada yaşanılan kadına şiddet olayına dayanamayan vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, iddiaya göre araya giren vatandaşlara küfürler savurdu.

Bu esnada vatandaşlar, şahsa saldırmaya başladı. Kameraların saniye saniye kaydettiği olayda adeta çılgına dönen bazı vatandaşlar, araçların üzerinden atlayarak kadına şiddet uygulayan ve kendilerine küfür ettiği iddia edilen M.A.’ya saldırdı.

Tekme tokat dövülen şahıs darp neticesi yaralandı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda boğazı sıkılarak şiddete maruz kalan kadının da araya girerek kendisini kurtaran vatandaşlara tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muğla Marmaris'te yangına müdahale ettirmediler! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Muğla Marmaris'te yangına müdahale ettirmediler! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Çizgi şeklinde yangın panik yarattı! Starlink uyduları mı yoksa bilerek mi yakıldı? Karşı ateş yöntemi ortaya çıktı!
Çizgi şeklinde yangın panik yarattı! Starlink uyduları mı yoksa bilerek mi yakıldı? Karşı ateş yöntemi ortaya çıktı!
Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar dehşet anlarını paylaştı
Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar dehşet anlarını paylaştı
İstanbul'da taksiciler kadın sürücü adayına kabusu yaşattı! Hakaretlere dayanamadı
İstanbul'da taksiciler kadın sürücü adayına kabusu yaşattı! Hakaretlere dayanamadı
Artvin'de dükkanda otururken hayatının şokunu yaşadı: İlk kez bu kadar sevindim
Artvin'de dükkanda otururken hayatının şokunu yaşadı: İlk kez bu kadar sevindim
İstanbul'da yan bakma kavgasında ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da yan bakma kavgasında ortalık karıştı! Birbirlerine girdiler
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor
İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
Adem Metan orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri bölgeden aktarıyor
Adem Metan orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri bölgeden aktarıyor