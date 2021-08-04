BIST 1.420
DOLAR 8,45
EURO 10,02
ALTIN 492,32
YEREL

İstanbul'da taksiciler kadın sürücü adayına kabusu yaşattı! Hakaretlere dayanamadı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, taksiciler ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı.

Olay, dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı. Daha fazla öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi.

Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi. Taksicilerle tartışan direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken taksiciler ise aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken o dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Buse Naz Sürmeneli'den yangınları çıkaranlara net mesaj: Bir ölür bin diriliriz
Buse Naz Sürmeneli'den yangınları çıkaranlara net mesaj: Bir ölür bin diriliriz
Artvin'de dükkanda otururken hayatının şokunu yaşadı: İlk kez bu kadar sevindim
Artvin'de dükkanda otururken hayatının şokunu yaşadı: İlk kez bu kadar sevindim
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor
İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor
Adem Metan orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri bölgeden aktarıyor
Adem Metan orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri bölgeden aktarıyor
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi
Tire kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
Tire kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!
İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale yapay zeka da kullanılıyor
İHA'larla alevlere 'nokta atışı' müdahale yapay zeka da kullanılıyor
Ersu Şaşma ilke imza attı! Evinde heyecan doruğa çıktı: Tek başına, antrenörü yok yanında
Ersu Şaşma ilke imza attı! Evinde heyecan doruğa çıktı: Tek başına, antrenörü yok yanında
Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu
Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu