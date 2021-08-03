Küçükçekmece'de binanın çatı katında çıkan yangında patlama oldu

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 katlı bir binanın çatı katında tadilat sırasında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken, yangında patlama meydana geldi. Dehşet anları ise kameraya böyle yansıdı.

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi, Yalaz Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında tadilat esnasında yangın çıktı. Alevlerin çatı katını sarması üzerine yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yan binaya sıçrama tehlikesi paniği daha da arttırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının yan binaya sıçramaması için yoğun bir çaba gösterdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatısında hasar oluştu.