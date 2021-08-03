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Alevler her yeri sardı mahalleler boşaltıldı evler yanıyor! Muğla yangınında son görüntüler

MUĞLA'nın Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Menteşe ilçelerinde günlerdir devam eden yangınlar görüntülerini yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Akdeniz bölgesini saran yangınlar durdurulamıyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas, Köyceğiz, Menteşe ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Sosyal medyada vatandaşların paylaştığı görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz saatlerde yangınlardan etkilenen vatandaşların sağlık durumuyla ilgili "Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." açıklamasını yaptı.

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