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Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yangının termik santrale yaklaştığını açıklayarak durumu korkuyla izlediklerini ifade etti.

Milas'taki ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaşırken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, dün gece yaptığı açıklamada, "Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral!" ifadelerini kullanmıştı. Yangının kontrol altına alınamaması sonrası ise Belediye Başkanından  bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Milas Belediye Başkanı Tokat’ın, Twitter hesabından konuya ilişkin yapmış olduğu paylaşım;

''Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…''

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