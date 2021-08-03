Tire kebabı nasıl yapılır enfes lezzet!

Köftenin her halini çok sevdiğimiz geniş bir mutfağa sahibiz.

Onu akşam yemeklerimizde, misafir sofralarımızda hemen hemen her yerde kullanırız. Yanına patates kızartılıp çocukların gönlünü fetheder, piyaz koyar misafirlerimizin damaklarını şenlendiririz. Bugün ise onun altına tırnak pide, üzerine hazırladığımız mis gibi domates sosuyla servis ediyoruz. Şişlerde şekil verdiğimiz incecik köftesi ve lezzetli domates sosuyla tire köftesi tarifi sizlerle.

Malzemeler;

(8 kişilik) Köftesi için 500 gr dana kıyma (İki kere çekilmiş) Bir tatlı kaşığı tuz Sosu için 3 büyük boy domates 2 yemek kaşığı tereyağ Tuz Kırmızı toz biber Ayrıca Sivri biber Süzme yoğurt Tırnak pide.