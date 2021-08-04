İzmir’de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ihbara giden polis ekiplerinin kullandığı araç ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis şehit oldu, 1’i polis 4 kişi ise yaralandı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.55 sıralarında Yeşillik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziemir istikametine doğru evden hırsızlık ihbarına gitmekte olan ve polis memuru İbrahim Okçu’nun kullandığı 35 A 79330 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Konak yönüne gitmekte olan 34 CGR 231 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpışarak takla attı.

Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.