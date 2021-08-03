BIST 1.409
DOLAR 8,40
EURO 9,98
ALTIN 489,18
GÜNCEL

İbrahim Çelikkol orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor

MUĞLA Milas'ta ormanlık alanda devam eden orman yangınına gece de karadan müdahaleler sürüyor. Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı. Alevlerin ortasında çekilen görüntülerde İbrahim Çelikkol'un en ön safta yangına müdahale ettiği görüldü.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Muğla Milas'taki orman yangınından kendisine ulaşan görüntüleri paylaştı.

Sandal, paylaşımında "Göcek'teyim ve yollar kapalı, olay yerine ulaşma şansım yok. Canım kardeşlerim Onur Yılmaz ve İbrahim Çelikkol, Marmaris'te yangın yerinde gönüllü olarak çalışıyor. Bana gönderdikleri videoları ve mesajları aynen sizlerle paylaşıyorum. Yangın, termik santrale yaklaşmış ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar. Göz göre göre buna izin vermemeliyiz. Yetkililerden acil olarak olaya el koymalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sandal'ın paylaştığı videoda Milas'ta termik santralin dibine kadar gelen alevlere karşı İbrahim Çelikkol'un en safta çalışmalara katıldığı görüldü. Çelikkol'un itfaiye aracının hortumuyla alevlerin yanına kadar girerek söndürme çalışmaları yapması dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yangından sonra da imara açmayacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yangından sonra da imara açmayacağız
Türkiye 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 3 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercihleri için uzatma kararı
Azra'nın cenazesi ailesine teslim edildi
Azra'nın cenazesi ailesine teslim edildi
Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerine yalanlama
Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerine yalanlama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e "sansür" tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e "sansür" tepkisi
Manavgat'taki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Manavgat'taki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangında 20 ev kullanılamaz hale geldi
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu
Temmuzda fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar oldu