Adem Metan orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri bölgeden aktarıyor

Orman yangınlarının çıktığı bölgeye giderek gelişmeleri görüntülerle aktaran gazeteci Adem Metan, paylaştığı bilgi ve görüntülerle komuoyunu bilgilendiriyor.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken yangınların bir an önce söndürülmesi için büyük gayret sarf ediliyor, bir yandan da yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Gazeteci Adem Metan, paylaştığı bilgi ve görüntülerle tüm bilgileri bölgeden aktarıyor.