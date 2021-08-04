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Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a suçlama: Malının derdindesin!

MARMARİS'te orman yangınını sık sık Instagram'dan canlı yayınlayan ve yangın bölgelerini drone ile görüntüleyerek yetkililerden yardım isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı 'malının derdine düşmekle' suçladılar.

MARMARİS yangınında ünlü komedyen Şahan Gökbakar sık sık canlı yayın açıyor, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Şelale mevkisinde devam eden yangınları 4 gündür yerinde takip ediyor. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı. Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." dedi Sık sık kişisel Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açarak yangını takipçilerine izleten Şahan Gökbakar'a, sosyal medyada "mülkünün derdine düşmüş" eleştirisi yapılınca ünlü şovmen küplere bindi.

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