CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal hareket : Çay fırlattı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan yabancılara suya zam kararının görüşüldüğü belediye meclisinde gerilimi tırmandırdı. Tepkiler üzerine başkan oturuma katılanlara çay attı. Başkan Tanju Özcan, yabancılar için de "Sizi Bolu'ya ben davet etmedim. Geldikleri gibi gidecekler' dedi.

BOLU'da yabancı uyruklu vatandaşların kullanacağı suya 10 kat zam yapılmasını temel alan önerge, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edilerek komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili AK Partili isimler söz almak istedi ancak Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu mecliste dilek ve temenniler bölümün yapılmayacağın dile getirdi.

AK Partililer tepki gösterince Tanju Özcan, şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Kürsünün altından çıkarıp çay fırlattı

Başkan Özcan, "Dilek ve temennilerde bugün kimseye söz vermiyorum. Sakin olun, sakin olun ya. Arkadaşlar sakin olun. İlla Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım sizi sakinleştirmek için" diyerek başkanlık kürsüsünün altından çıkardığı çayları AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Bana ırkçı faşist diyenler hadi oradan

Zam kararıyla gündeme oturan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan toplantıda şunları söyledi:

-“Bana Irkçı ve Faşist diyenlere sesleniyorum Hadi ordan! Bu Ülkenin bekasını düşünen T.C Vatandaşı Türk’ de, Kürt’te, Alevi’de, Sünni’de tıpkı benim gibi vatan sevendir. Bana ırkçı ve faşist diyenlerde vatan hainidir. Tarihe damat Ferit gibi geçeceklerdir. Bu Ülkenin bekasını düşünemeyen vatan hainlerinin dilinin, dininin, inancının, siyasi düşüncesinin, kırmızı çizgilerinin olmadığını halkımız görmüştür. Konu vatan severlik olunca kimlerin Fetocüler ile aynı ağızdan konuştuğunu Türk milleti görmüştür. Maalesef şaptan şeker olmuyor. Cinsini sevdiğimde cinsine çekiyor.”

Sizi Bolu'ya ben davet etmedim

-“Bu teklifin anayasaya, yasalara yönetmeliklere aykırı bir yanı yoktur. T.C Vatandaşları ile yabancılar bu Ülkede aynı haklara sahip olamazlar. T.C anayasasında bahsedilen eşitlik ilkesi T.C vatandaşları açısından geçerlidir.

Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Devlette sizi Bolu’ya zorla göndermedi. Kendi iradeniz ile Bolu’ya geldiniz. Nasıl Bodrum’da pahalı beache gidip 1 TL’lik suyu 10 TL’ye içmek bir tercihse, Bolu’da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz.

Geldikleri gibi gidecekler

-“Hükümete sesleniyorum. Milli İrade, milli irade diyorsunuz. İşte bende onu diyorum. Koyun sandığı referandum yapalım. Halkımıza soralım sığınmacıları gönderelim mi? Kalmalı mı? Halkımız gönderin derse Milli irade doğrultusunda programınızı yapar gönderirsiniz, haa ben yanılıyorsam, halk sizin gibi düşünüyorsa kalsın diyorsa, o zamanda bu kadar göçmeni Sosyal hayata, ekonomik hayata nasıl entegre edeceğimizi nasıl bunlara iş bulacağımıza, nasıl eğitim vereceğimize karar veririz. Son sözüm şu, geldikleri gibi gidecekler.”