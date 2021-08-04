Yunanistan'da son 48 saat içinde 116 farklı noktada yangın çıktı! Yola trafiğe kapatıldı, seferler durduruldu

TÜRKİYE'nin tatil cennetleri bir haftadır çıkan yangınlarla kavurulurken Komşu'dan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan'da son 48 saat içinde 116 farklı noktada yangın çıktı. Atina’nın kuzeyinde alevlere 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale ediliyor. Bazı yerleşim birimleri önlem amaçlı boşaltıldı.

Yunanistan'da, başta Atina yakınlarındaki Varipombi bölgesinde olmak üzere, ülkenin birçok yerinde orman ve kırsal alanda çıkan çok sayıda yangınla mücadele sürüyor. Yunan İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, Varipombi'de dün öğleden sonra çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kontrol altına alınan bazı yerlerde yeniden alevlenmeler yaşandığını aktardı.

Bölgede ilk belirlemelere göre, on binlerce dönümlük ormanlık arazi, çok sayıda ev ve aracın kül olduğu bildirildi.

Yangına 520 itfaiye personeli, 17 askeri piyade ekibi, 150 araç, 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği kaydedildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Varipombi'de zor bir yangınla mücadele edildiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin önemli bir iş çıkardığını söyledi.

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, yangın riskini artıran sıcak hava dalgasının ileriki günlerde devam edeceğini belirterek, devlet mekanizması ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu.

Seferler durduruldu

Yunan basınındaki haberlerde, yangın nedeniyle Atina-Selanik otoyolunun kapandığı, Atina'dan Selanik ve Eğriboz Yarımadası'na tren seferlerinin de durdurulduğu belirtildi. Yangında yüksek enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar ve sıcak havanın etkisiyle artan elektrik talebi sebebiyle Atina'nın bazı semtlerinde elektrik kesintileri olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Eğriboz Yarımadası'nda Elemnion Belediyesine bağlı Limni köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan ve gece boyunca devam eden orman yangınında, en az 20 bin dönümlük ormanlık arazi ve 150 evin yandığı bildirildi.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Kozani, Grevena ile Rodos Adası, İstanköy Adası ve Mora Yarımadası'ndaki Messinia bölgesindeki yangınlara da havadan ve karadan yapılan müdahalelerin devam ettiği aktarıldı.