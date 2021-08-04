Yusuf Güney Antalya Manavgat'ta adeta çıldırdı! Görevlilere tepki

Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman görevlilerin küçük yangınları söndürmeyerek "Biz onları gözden çıkardık" dediğini öne süren şarkıcı, tartışma anının videolarını da yayınladı.

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.