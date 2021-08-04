BIST 1.415
DOLAR 8,44
EURO 10,02
ALTIN 492,53
GÜNCEL

Askeriye yangına müdahale etmiyor eleştirilerine görüntülerle cevap İHA'lar böyle görev alıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangınların ilk gününden itibaren 4 İHA ile çalışmalara destek verildiğini belirterek, İHA’lardan çekilen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor. Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA’lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş icra etti. 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarda; ilk defa meydana gelen yangın mevkileri belirlendi. Söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangın mevkileri, devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar Muğla’da 19, Manisa’da 2, Antalya’da 8, Balıkesir’de 2, Çanakkale’de 5, İzmir’de 2, Konya’da 2, Aydın’da 1, Isparta’da 1, Denizli’de 1, Burdur’da 1, Uşak’ta 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti. Halihazırda yangın söndürme çalışmalarına 4 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ediliyor.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da yangın söndürme uçağından tepki çeken hareket: Ulan bıraktı ya bu suyu
Antalya'da yangın söndürme uçağından tepki çeken hareket: Ulan bıraktı ya bu suyu
Yunanistan'da son 48 saat içinde 116 farklı noktada yangın çıktı! Yola trafiğe kapatıldı, seferler durduruldu
Yunanistan'da son 48 saat içinde 116 farklı noktada yangın çıktı! Yola trafiğe kapatıldı, seferler durduruldu
Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat yangınında görevlilere kızdı
Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat yangınında görevlilere kızdı
Ankara Hızlı Tren Garı'nın yakınında yangın!
Ankara Hızlı Tren Garı'nın yakınında yangın!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal hareket : Çay fırlattı
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan skandal hareket : Çay fırlattı
Antalya'da 'utansınlar' deyip isyan etti! Sakaryalı itfaiyeci büyük beğeni topladı
Antalya'da 'utansınlar' deyip isyan etti! Sakaryalı itfaiyeci büyük beğeni topladı
Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a suçlama: Malının derdindesin!
Marmaris yangınını canlı yayınlayan Şahan Gökbakar'a suçlama: Malının derdindesin!
Adıyaman'da sokak ortasında kadının boğazını sıktı! Vatandaş linç etmek istedi
Adıyaman'da sokak ortasında kadının boğazını sıktı! Vatandaş linç etmek istedi
Muğla Marmaris'te yangına müdahale ettirmediler! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Muğla Marmaris'te yangına müdahale ettirmediler! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Çizgi şeklinde yangın panik yarattı! Starlink uyduları mı yoksa bilerek mi yakıldı? Karşı ateş yöntemi ortaya çıktı!
Çizgi şeklinde yangın panik yarattı! Starlink uyduları mı yoksa bilerek mi yakıldı? Karşı ateş yöntemi ortaya çıktı!