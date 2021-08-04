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Nuri Alço 'gazoza ilaç atan kötü adam' kariyerinin nasıl başladığını anlattı

Yeşilçam sinemasının 'genç kızların ilacına gazoz atarak kötü yola düşüren' imajıyla ünlenen ünlü oyuncusu Nuri Alço, kariyerinin 'kötü adam' kurgusu üzerinden nasıl ielrlediğinin hikayesini anlattı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, canlandırdığı kötü adam karakterleriyle adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Replikleri slogan haline geldi. Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen bir isim oldu. Usta oyuncu Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Kariyer yolculuğunu anlatan usta oyuncu, 'kazandığım paranın yüzde 70'ini film için harcıyordum. Yeşilçam'da rol alıp bugün çok zor durumda olan insanlar var' dedi.

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