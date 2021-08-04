Bir feci haber de Kahramanmaraş'tan! Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

KAHRAMANMARAŞ’tan gelen son haber korkuttu. Bir yediemin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yandı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında 30'dan fazla aracın hasar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yandı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.