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Muğla'da 'bu orman yanacak,müdahale ettirmediler' iddiasına bakanlıktan yanıt geldi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili gönüllü bir vatandaşın iddiaları sosyal medyada olay oldu. İddialarla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangınla ilgili bir gönüllü bir vatandaşın söyledikleri sosyal medyada olay oldu. Gönüllü vatandaş yaşananlara tepki göstererek "Ben Delikliyol mevkiindeyim. Buraya 6 saat önce geldim ve yukarıda çok küçük bir noktada yangın başladı. Ne rüzgar vardı ne başka bir şey vardı. Biz aşağıdan yukarıya yolumuzu açtık. Hortumumuzu taşıdık, yukarıda yangına müdahale edecektik bize su vermediler, hortumumuzu aşağı çektiler. 6 saat sonra biz tekrar organize olarak yukarı çıktık yine orman müdahale etti, hortumumuzu taşıtmadı." dedi.

"Bizi aşağı indirirken söyledikleri tek cümle 'bu orman yanacak'. Bunu göze almışlar" diyen gönüllü vatandaş "Ben o ormanın içine girmeyi göze alabiliyorum. Arkadaşlarım da göze alabiliyor. Biz onu söndürebilme ihtimalimizi görüyoruz. Risk almadan söndürülemeyeceğinin farkındayız. Ben destek olmak için buradayım. İtfaiye asla yangını söndürmek için adım atmıyor. Bir tane uçak, helikopter müdahale etmedi. Delikliyol mevkinin bu bölümü akşama kadar yanacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Orman yangınlarına müdahale belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapılır. Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye’de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin ‘Bu ormanların yanmasını bekliyoruz’ ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakârca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur." denildi.

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