Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi.
Marmaris’teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti. Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı.
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Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi.
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Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı.
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Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi.
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