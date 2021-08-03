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Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi.

Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

Marmaris’teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti. Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı.

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Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi.

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Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı. 

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Muğla Marmaris'te yürek dağlayan kareler! Helikopterden görüntülendi

 Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. 

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